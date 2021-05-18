Несовершеннолетний водитель сбил четырех человек на тротуаре в Москве

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18.05.2021, 12:58, Новости дня
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В Москве водитель «Жигулей» выехал на тротуар и сбил четырех человек, сообщил департамент транспорта города.

Авария произошла на Волгоградском проспекте, у дома № 32, сообщил департамент в своем Telegram-канале.

«За рулем автомобиля ВАЗ, который вылетел на тротуар на Волгоградском проспекте и сбил пешеходов, находился 17-летний водитель по имени Эльмар, житель РФ, водительское удостоверение ему не выдавалось», – уточнили в ведомстве.

Между тем прокуратура Москвы начала проверку по факту аварии, передает РИА «Новости».

На месте ДТП находится заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев



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