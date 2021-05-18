В Кремле заявили об отсутствии решения по месту встречи Путина и Байдена

Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет – последует соответствующее сообщение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сказал в ответ на вопрос о том, действительно ли стороны рассматривают Швейцарию для проведения саммита, что ему «по-прежнему нечего сообщить по этой теме», передает РИА «Новости».

«Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение», – добавил он.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов РФ и США.

Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.