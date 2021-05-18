Компания Sony получила патент на систему ставок для киберспортивных мероприятий
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Японская компания Sony решила выйти на рынок азартных игр. Об этом говорит полученный патент, который дает право производителю электроники принимать участие в организации ставок на результаты киберспортивных мероприятий.
Напомним, что киберспорт получил мощный толчок к развитию в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса было отменено множество реальных спортивных состязаний. Во многих случаях им сразу нашелся заменитель – виртуальные турниры и чемпионаты.
По словам экспертов, Sony представит специальное приложение, благодаря которому можно будет не только смотреть киберспортивные мероприятия, но и делать ставки в режиме онлайн. Разработчик также предложит свою внутриигровую валюту.
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