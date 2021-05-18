Компания Sony получила патент на систему ставок для киберспортивных мероприятий

Японская компания Sony решила выйти на рынок азартных игр. Об этом говорит полученный патент, который дает право производителю электроники принимать участие в организации ставок на результаты киберспортивных мероприятий.

Напомним, что киберспорт получил мощный толчок к развитию в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса было отменено множество реальных спортивных состязаний. Во многих случаях им сразу нашелся заменитель – виртуальные турниры и чемпионаты.

По словам экспертов, Sony представит специальное приложение, благодаря которому можно будет не только смотреть киберспортивные мероприятия, но и делать ставки в режиме онлайн. Разработчик также предложит свою внутриигровую валюту.