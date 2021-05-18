 

Таможня конфисковала огромную партию поддельных Apple AirPods

18.05.2021, 12:10, Новости дня
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Лучшие образцы брендовой продукции продолжают активно подделывать. Это плохая новость для покупателей, так как вместо высококачественных устройств они могут получить за свои деньги очень грубую подделку.

Доказательством тому служит сообщение о конфискации огромной партии поддельных беспроводных наушников Apple AirPods, которые сейчас пользуются высоким спросом на мировом рынке.

Контрафакт выявили американские таможенники в партии, поставленной из Китая. Всего там было 36 тысяч Apple AirPods в трех контейнерах, стоимость каждого из которых поставщик оценил чуть более чем в 5 тыс. американских долларов. Кстати, реализовав подделки под видом настоящих наушников, мошенники получили бы более 7 миллионов долларов.



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