Таможня конфисковала огромную партию поддельных Apple AirPods

Лучшие образцы брендовой продукции продолжают активно подделывать. Это плохая новость для покупателей, так как вместо высококачественных устройств они могут получить за свои деньги очень грубую подделку.

Доказательством тому служит сообщение о конфискации огромной партии поддельных беспроводных наушников Apple AirPods, которые сейчас пользуются высоким спросом на мировом рынке.

Контрафакт выявили американские таможенники в партии, поставленной из Китая. Всего там было 36 тысяч Apple AirPods в трех контейнерах, стоимость каждого из которых поставщик оценил чуть более чем в 5 тыс. американских долларов. Кстати, реализовав подделки под видом настоящих наушников, мошенники получили бы более 7 миллионов долларов.