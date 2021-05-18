 

Лукашенко поручил разработать положение о деятельности Совета безопасности

18.05.2021, 11:58, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, на котором обсуждалось повышение роли этого коллегиального органа в жизни государства, поручил разработать новое положение, регламентирующее деятельность Совета безопасности республики.

«В числе вопросов, которые обсуждались сегодня на заседании Совбеза, была разработка нового положения об этом коллегиальном органе», – передает ТАСС сообщение БелТА.

«Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совета безопасности, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в пятницу полномочия президента Белоруссии по изданию декретов предложили ограничить.



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