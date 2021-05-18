Против сотрудников белорусского новостного портала tut.by возбудили дело

В Белоруссии возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала tut.by, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) республики.

В Telegram-канале КГК говорится, что «департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая 2021 года в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Беларусь – уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».

Отмечается, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии. Обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, о чем было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий».

«На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 года №12 «О Парке высоких технологий», – говорится в сообщении.

Указывается, что в результате необоснованного использования господдержки государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

В данный момент органами финрасследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Между тем соучредитель tut.by Кирилл Волошин сообщил в Facebook, что компания исключена из числа резидентов белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии, домен заблокирован.

Он также заявил, что жена скончавшегося основателя tut.by Юрия Зиссера «час не отвечает на звонки».

Пользователи сообщают в соцсетях, что у них не открывается сайт tut.by. В частности, сайт не открывается у мобильного оператора МТС, крупнейшего интернет-провайдера «Белтелеком», проблемы с загрузкой контента портала имеют и клиенты мобильного оператора А1, передает РИА «Новости».

До этого Волошин сообщил, что в офис портала и хостинг-провайдер hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля республики.

Также сообщалось, что из ДФР пришли домой к нескольким редакторам сайта, включая главреда Марину Золотову. Не отвечали на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе.

Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции.

Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

В марте 2021 года КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в республике возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.