В Microsoft Teams появились бесплатные видеозвонки

Пользователи сервиса Microsoft Teams отныне получили возможность осуществлять бесплатные видеозвонки. Правда, данная услуга предоставляется в ограниченном кругу и вовсе не с безлимитной продолжительностью.

Предполагается, что бесплатно пользователи смогут связываться только со своими друзьями или родственниками. Разработчики ограничили круг свободного общения по видеосвязи сотней абонентов.

При этом продолжительность не должна превышать 60 минут, отмечают специалисты. Или же в целом на разговоры с одним и тем же абонентом можно потратить до 24 часов на протяжении месяца. Это не так уж и мало, говорят эксперты. Статистика показывает, что только в отдельных случаях люди тратят значительно больше времени.