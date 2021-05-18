 

В Совфеде перенесли обсуждение денонсации Договора по открытом небу

18.05.2021, 11:00, Новости дня
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Совет Федерации не будет рассматривать в среду законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), это произойдет чуть позже, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, планировалось, что СФ рассмотрит законопроект 19 мая. «Но принято решение с подачи верховного главнокомандующего, что это решение будет чуть-чуть позже», – цитирует ТАСС Слуцкого. 

По его словам, РФ все еще надеется на «здравый смысл» США относительно Договора по открытому небу. «Надежда умирает последней», – добавил глава комитета.

Тем временем источник в Совфеде рассказал, что денонсацию ДОН могут рассмотреть на заседании 2 июня. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин подтвердил эту информацию, передает РИА «Новости».

По мнению источника, тем самым США дается пауза, чтобы Вашингтон все же принял решение о возвращении к договору. «Возможно, тем самым США получат время, чтобы принять правильное решение», – сказал собеседник.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.

В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. 



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