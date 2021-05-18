Интервью Гордона с Илларионовым. Где и когда смотреть

Как сообщил “ГОРДОН” журналист Дмитрий Гордон, интервью записали в Киеве, оно продолжалось более двух часов.

Во время интервью Илларионов говорил о том, может ли Россия напасть на Украину, какие цели в отношении Украины ставит президент РФ Владимир Путин, когда он покинет свой пост и есть ли у него конкуренты, об окончании строительства газопровода “Северный поток – 2”, взрывах на военных складах в Чехии, к которым, предположительно, причастна российская военная разведка, о том, может ли Беларусь объединиться с Россией, будущем называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, а также об экономической ситуации в Украине, американских санкциях против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и деолигархизации.

“В 2004-м было принято официальное решение во всех документах, которые выходят из президентской администрации [в России], использовать термин не “в Украине” [а “на Украине”]. Предлог “в” использовался до этого: и в речи Путина, и в официальных документах… С апреля – мая 2004-го стали использовать термин “на Украине”. Но первые официальные зримые, видимые признаки того, что он неравнодушно относится к Украине, датируются как минимум 2003 годом. Это важно отметить для того, чтобы понять, насколько долгосрочными являются его планирование и подготовка. От 2003 года до 20 февраля 2014 года прошло 11 лет. Было много шагов для этого, но он готовил эти действия, эту операцию, эту кампанию, эту войну… Когда он готовил войну против Грузии, первые шаги мы заметили осенью 1999 года, а сама война началась в 2008-м. Девять лет. Это показывает, насколько серьезной является подготовка военных кампаний. Это не происходит за несколько дней”, – сказал Илларионов.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Илларионов родился в 1961 году в Сестрорецке. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США. В 2006–2021 годах Илларионов был старшим научным сотрудником Института Катона. Его уволили из учреждения в январе 2021 года после публикации в ЖЖ блога “Поджог Рейхстага” – 2021″ о штурме Капитолия.

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