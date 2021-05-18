 

Британские военные подрались с местными жителями из-за женщины в Эстонии

18.05.2021, 7:06, Новости дня
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В эстонском городке Тапа произошла драка между британскими военными и местными жителями, сообщают СМИ.

Около 1,2 тыс. военнослужащих стран НАТО дислоцированы в военном городке Тапа с 2017 года. Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал, что между двумя компаниями, в одну из которых входили британские солдаты, «возникло недопонимание». Военные «разговаривали с одной женщиной, что было неприемлемо для местных мужчин». К моменту появления полиции у «сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась». «На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением», – сказал он. 

Представитель батальона НАТО подтвердил инцидент с участием британских военных, идет расследование. В НАТО заявили, что «сейчас было бы неуместно комментировать детали того, что произошло», передает РИА «Новости» со ссылкой на Virumaa Teataja.

Напомним, это не первый скандальный инцидент связанный с присутствием военных стран НАТО в Прибалтике. Так, пьяные британские офицеры и чешские военнослужащие НАТО устраивали драки с полицией.  Американские военные в Латвии справили нужду на главный монумент страны – памятник Свободы.



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