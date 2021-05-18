 

Сына экс-губернатора Иркутской области обвинили в ограничении конкуренции

18.05.2021, 1:44, Новости дня
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Арестованному за мошенничество Андрею Левченко, депутату Заксобрания Иркутской области и сыну экс-главы региона, добавлено обвинение в ограничении конкуренции, сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

При этом СК «снизил размер ущерба» по делу о мошенничестве с 185 до 55 млн рублей. По мнению следствия, ООО «Звезда» сговорилось с другими компаниями о стоимости работ по ремонту лифтов в многоквартирных домах. В результате было нарушено антимонопольное законодательство, так как сговор «ограничил конкуренцию для других участников отбора – претендентов, например, из Белоруссии или Подмосковья», передает ТАСС.

Андрей Левченко был задержан в сентябре 2020 года по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Тогда Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Левченко-младшего. Связанная с сыном экс-губернатора Приангарья компания должна вернуть в бюджет полмиллиарда рублей.



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