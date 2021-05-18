 

СБ ООН решил в четвертый раз за неделю обсудить палестино-израильский конфликт

18.05.2021, 1:44, Новости дня
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Запланированы новые закрытые консультации СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию, сообщил источник в организации.

С соответствующим предложением выступили Китай, Тунис и Норвегия. Обсуждение состоится 18 мая и станет уже четвертым за последнюю неделю. СБ ООН так и не смог выработать совместное заявление, поскольку предложенные уже три раза блокировали США, передает ТАСС.



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