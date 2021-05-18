СБ ООН решил в четвертый раз за неделю обсудить палестино-израильский конфликт

Запланированы новые закрытые консультации СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию, сообщил источник в организации.

С соответствующим предложением выступили Китай, Тунис и Норвегия. Обсуждение состоится 18 мая и станет уже четвертым за последнюю неделю. СБ ООН так и не смог выработать совместное заявление, поскольку предложенные уже три раза блокировали США, передает ТАСС.