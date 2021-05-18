 

Власти Крыма решили открыть автобусное сообщение с ЛНР

18.05.2021, 0:48, Новости дня
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Крым откроет регулярное автобусное сообщение с самопровозглашенной Луганской народной республикой, билеты можно приобрести в кассах автовокзалов полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

«Решение принято в рамках ранее заключенного соглашения между республиками. Планируется, что автобусы отправятся в первые регулярные рейсы уже в мае. Все международные разрешения получены», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Как отметили в ведомстве, в планах – открыть автобусное регулярное сообщение и с Донецкой народной республикой. Вопрос находится в стадии согласования.

Напомним, гражданство РФ в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не бросит Донбасс.



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