Власти Крыма решили открыть автобусное сообщение с ЛНР

Крым откроет регулярное автобусное сообщение с самопровозглашенной Луганской народной республикой, билеты можно приобрести в кассах автовокзалов полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

«Решение принято в рамках ранее заключенного соглашения между республиками. Планируется, что автобусы отправятся в первые регулярные рейсы уже в мае. Все международные разрешения получены», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Как отметили в ведомстве, в планах – открыть автобусное регулярное сообщение и с Донецкой народной республикой. Вопрос находится в стадии согласования.

Напомним, гражданство РФ в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не бросит Донбасс.