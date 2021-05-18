 

Россия сократила вложения в госдолг США

18.05.2021, 0:48, Новости дня
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В марте российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 3,9 млрд долларов, сообщил американский минфин.

Российские вложения в госдолг США снизились с 5,756 млрд долларов в до 3,976 млрд. При этом доля долгосрочных облигаций выросла почти в 3,5 раза – с 306 млн до 1,08 млрд долларов, а вот доля краткосрочных сократилась с 5,4 млрд до 2,88 млрд долларов, передает ТАСС.



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