 

На метеорите Саттерз-Милл была вода

18.05.2021, 0:34, Новости дня
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Японские ученые, изучая фрагменты метеорита Саттерз-Милл, пришли к выводу, что на космическом теле, от которого он оторвался, была вода.

Напомним, что данный метеорит вошел в плотные слои атмосферы и взорвался над территорией Соединенных Штатов девять лет назад. А вообще-то у него очень древнее происхождение.

По словам ученых, Саттерз-Милл начал свой путь в космосе около 4,6 млрд лет назад. Орбита его вращения вокруг Солнца все это время проходила позади Сатурна. Однако настал момент, когда он сбился с пути и направился в сторону Земли. Кроме воды, на небесном теле найдены следы присутствия углекислого газа. Химический состав таков, что можно было подумать о земном происхождении камня.



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