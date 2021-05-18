На метеорите Саттерз-Милл была вода

Японские ученые, изучая фрагменты метеорита Саттерз-Милл, пришли к выводу, что на космическом теле, от которого он оторвался, была вода.

Напомним, что данный метеорит вошел в плотные слои атмосферы и взорвался над территорией Соединенных Штатов девять лет назад. А вообще-то у него очень древнее происхождение.

По словам ученых, Саттерз-Милл начал свой путь в космосе около 4,6 млрд лет назад. Орбита его вращения вокруг Солнца все это время проходила позади Сатурна. Однако настал момент, когда он сбился с пути и направился в сторону Земли. Кроме воды, на небесном теле найдены следы присутствия углекислого газа. Химический состав таков, что можно было подумать о земном происхождении камня.