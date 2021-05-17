Вертолет упал в Белое море в Архангельской области

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17.05.2021, 22:52, Новости дня
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В Архангельской области упал вертолет Robinson, один человек погиб, двое пострадали, еще один пропал без вести, информирует Северо-Западное следственное управление на транспорте СК.

Вертолет, вылетевший из аэропорта Васьково, упал в районе острова Мудьюнг. Открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека», сообщается на сайте управления.

В пресс-службе МЧС сообщили, что вертолет упал в Белое море. Вертолет находится на плаву, отметили в МЧС. Его принадлежность устанавливается. Пострадавшие «находятся в тяжелом состоянии», передает ТАСС.



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