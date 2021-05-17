Медведчук не обжаловал в суде решение по книге о Стусе

“Имеем документальное доказательство, что некто Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда по книге “Дело Василия Стуса”. Итак, точка именем Украины поставлена”, – отметил Кипиани.

В то же время, как добавил Кипиани, Медведчук еще может обжаловать компенсацию издательству. Речь идет о другом решении апелляционного суда, который решил взыскать с нардепа почти 140 тыс. грн в качестве возмещения расходов издательства Vivat, которое выпустило книгу, на рассмотрение дела.

https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10159120612747410

Контекст:

Украинский поэт, диссидент Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был Медведчук. В 700-страничной книге Кипиани “Дело Василия Стуса” собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.

Медведчук через суд потребовал запретить распространение экземпляров книги. На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается политик. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. За первый день после решения суда издательство Vivat получило более 9 тыс. предзаказов на книгу “Дело Василия Стуса”. На данный момент, по словам Аврамчук, общий тираж книги составляет 98 780 экземпляров.

19 марта Киевский апелляционный суд отменил запрет на распространение книги.

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