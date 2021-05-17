“Чтобы их повысить, надо вас повесить”. Замминистра экономики написала пост об уходе с должности, в комментарии пришли Арахамия и Богдан

Панаиотиди, которую уволили по собственному желанию, рассказала, что почти шесть лет была на госслужбе.

“Остаюсь преданной своим принципам и своей семье. Последовательным борцом за корпоративную реформу, электронные аукционы, с оборонкой в сердце. Впервые в жизни безработная”, – отметила она.

https://www.facebook.com/panaiotidi/posts/4030469090354064

В комментарии к посту пришли Максим Нефьодов, которого уволили с должности главы Гостаможенной службы более года назад, и экс-заместитель главы “Укроборонпрома” Мустафа Найем (его должность сократили в конце апреля) – первый приветствовал Панаиотиди “на свободе”, второй поблагодарил за работу и добавил: “Welcome to the club”.

За работу теперь уже экс-чиновницу благодарили нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и другие.

Глава пропрезидентской парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия написал: “Спасибо за крутую работу. Ждем тебя после отдыха на повышение”.

“Чтобы их повысить, надо вас повесить”, – ответил ему бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Скриншот: Svitlana Panaiotidi / Facebook

Контекст:

Кроме Панаиотиди, Кабинет Министров Украины 17 мая уволил заместителя министра инфраструктуры Анатолия Климашевского, заместителя председателя Фонда государственного имущества Андрея Егорова, заместителей министра энергетики Юрия Бойко и Александра Зорина.

Очередная волна кадровых перестановок в Кабмине началась в прошлом месяце: Верховная Рада 29 апреля назначила министром энергетики Германа Галущенко. Предыдущего главу Минэнерго, Юрия Витренко, который исполнял обязанности министра, уволили 28 апреля. После чего его назначили руководителем компании “Нафтогаз України” вместо Андрея Коболева.

29 апреля глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия также анонсировал кадровые перестановки в Кабмине, заявив, что они могут касаться двух министров.

14 мая стало известно об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Арахамия заявил, что они написали заявления об отставке по собственному желанию.

В качестве вероятного кандидата на должность министра экономики Арахамия назвал главу налоговой службы Алексея Любченко, министра инфраструктуры – главу “Укравтодора” Александра Кубракова.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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