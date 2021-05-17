В Германии создали первый электродвигатель без магнитов

Характерной особенностью представленного немецкими инженерами нового электродвигателя является отсутствие в его конструкции магнитов. По словам экспертов, еще никому не удавалось сделать такой двигатель с уровнем эффективности 95%.

Также при производстве данного агрегата не будут использованы редкоземельные металлы. Все это позволит значительно удешевить конструкцию.

Как известно, такого де результата примерно пять лет назад пыталась достигнуть японская Honda. Однако лучше это удалось именно немецким специалистам. По информации, полученной из достоверных источников, производство инновационных электродвигателей начнется на мощностях компании Mahle. Однако пока еще не закончены все испытания.