Прокуратура Молдовы изучает видео с Чаусом

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17.05.2021, 19:36, Новости дня
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Видеозапись проверяют все органы следствия, отметили в прокуратуре. 

Расследование похищения “идет полным ходом, а двое задержанных остаются под арестом”, добавили там и пообещали обнародовать более подробную информацию “как только это станет возможно”. 

Сегодня в Telegram завели канал “ChausUA Николай Чаус”, там опубликовали видеообращение Чауса – это первый раз после похищения, когда предположительно экс-судья вышел на связь.

“Многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении. Кому это выгодно, можно только догадываться. […] Касательно похищения: оно действительно было. Но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти”, – заявил человек, представившийся Чаусом, и пообещал вернуться в Украину в ближайшее время. О своем местонахождении он не сообщил.

Жена экс-судьи Светлана узнала супруга на этом ролике. Она тоже уверена, что его похитили не в апреле 2021-го, а еще в 2016-м и запугиваниями заставляли оставаться в Молдове.

Адвокат Чауса Юлиан Балан считает, что видео было записано под давлением. “Очень трудно сказать настоящее ли оно, но у него очень грустные глаза. Со мной на связь он не выходил”, – сообщил он NewsMaker. 

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

1 марта 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Тогдашний антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции. 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сказал, что в Молдове Чаус находится под домашним арестом в арендованной им квартире.

4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности судьи.

3 марта 2021 года молдавские СМИ сообщили, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу. Украина 15 марта подала запрос на экстрадицию судьи. Однако его адвокат заверил 3 апреля, что Верховный суд Молдовы еще не рассмотрел ходатайство о политическом убежище и решение по нему ожидалось в конце апреля. И.о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку тоже сказал, что дело находится на рассмотрении Верховного суда.

Чауса похитили в центре Кишинева днем 3 апреля. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Одного из подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Молдавские СМИ опубликовали видео, на котором снят, предположительно, момент похищения Чауса.

Украинские правоохранители заявили, что ничего не знают о похищении. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 7 апреля провел телефонный разговор с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем, в ходе которого заверил в непричастности Украины к похищению.

8 апреля издания “Слідство.Інфо” и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска “Могилев-Подольский – Атаки” в день похищения Чауса.

5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В Главном управлении разведки Минобороны отрицают причастность к инциденту. “Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа”, – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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