«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об ужесточении оборота оружия

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, усиливающий государственный контроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на его владение.

Изменения вносятся в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». «Настоящий законопроект разработан в целях усиления государственного контроля за оборотом оружия, в том числе – ограничения доступа к нему лиц, имеющих соответствующие медицинские противопоказания», – говорится в пояснительной записке, передает РИА «Новости».

Основные понятия закона предлагается дополнить новым понятием «медицинские противопоказания к владению оружием» – заболевания, препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием, перечень которых будет устанавливаться правительством РФ.

Также авторы законопроекта считают необходимым ввести запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. При этом такую медкомиссию смогут проводить медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения. Исследование должно включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

Кроме этого, предполагается, что медзаключение будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, а затем размещаться в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В свою очередь Росгвардия наделяется доступом к этому реестру, благодаря чему необходимость представлять бумажные справки снимается.

«(Это) исключает возможность их фальсификации, а также значительно сокращает административно-бюрократические барьеры. По желанию гражданина – медицинской организацией ему выдается бумажная выписка о наличии медицинского заключения», – уточняется в пояснительной записке.

Помимо этого, в случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием, информация об этом также размещается в реестре и направляется в Росгвардию, после чего житель незамедлительно должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней.

«На период прохождения медосвидетельствования – оружие а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления гражданину медицинского заключения. В случае неоформления медицинского заключения или уклонения от внеочередного медицинского освидетельствования, право на владение и использование оружия аннулируется», – поясняется в документе.

После нападения на школу в Казани президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.