 

Напавший на людей в Екатеринбурге с ножом атаковал полицейского

17.05.2021, 15:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подозреваемый в убийстве трех человек в парке Екатеринбурга напал на правоохранителей при задержании, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщил Следственный комитет России.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «Убийство двух или более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что личности погибших устанавливаются. Есть информация об одном из потерпевших, им оказался мужчина 1987 года рождения, зарегистрированный в Пермском крае. Сам нападавший госпитализирован.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщили, что личность самого нападавшего была идентифицирована. В результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека. СМИ сообщали, что нападавший получил ранение, его госпитализировали.

Посетителей парка, где произошло нападение, помогли защитить военнослужащие гарнизонного наряда, они также оказали помощь при задержании подозреваемого.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.03 / Россиянина задержали на украинской границе

02.03 / Вашингтон продублировал санкции против Чепиги и Мишкина

12.07 / СМИ заявили об употреблении британскими атлетами экспериментального напитка на Играх-2012

09.02 / Верховная Рада во время пятой сессии займется выполнением “структурных маяков” МВФ – нардеп Корниенко

27.01 / В Сенате США собрались принять резолюцию с осуждением Трампа

07.01 / “Британский“ штамм коронавируса может стать основным в мире – ВОЗ

03.10 / Именно сейчас мы входим в настоящую историю коронавируса – главврач киевской больницы

16.01 / Пелоси сохранила в тайне дату передачи в Сенат материалов по импичменту Трампу

06.03 / Далай-лама привился от коронавируса

12.08 / Три человека погибли при крушении поезда в Шотландии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика