Напавший на людей в Екатеринбурге с ножом атаковал полицейского

Подозреваемый в убийстве трех человек в парке Екатеринбурга напал на правоохранителей при задержании, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщил Следственный комитет России.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «Убийство двух или более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что личности погибших устанавливаются. Есть информация об одном из потерпевших, им оказался мужчина 1987 года рождения, зарегистрированный в Пермском крае. Сам нападавший госпитализирован.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщили, что личность самого нападавшего была идентифицирована. В результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека. СМИ сообщали, что нападавший получил ранение, его госпитализировали.

Посетителей парка, где произошло нападение, помогли защитить военнослужащие гарнизонного наряда, они также оказали помощь при задержании подозреваемого.