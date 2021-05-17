Москвичей предупредили об аномальной жаре в первой половине недели

На востоке Подмосковья ожидается жара до 33 градусов, в Москве ожидается 29-31 градусов выше нуля, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В Москве на завтра прогнозируется 29-31 градусов, в Подмосковье – 28-33 градусов. Для Москвы 30 градусов и выше считается жарой… 33 градуса будет, скорее всего, на востоке Подмосковья», – цитирует ее слова РИА «Новости».

По ее словам жара будет стоять в Москве и Подмосковье до среды. В среду ожидается дождь, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, температура упадет до 25-27 градусов.

«Май – это месяц, когда солнце активное и очень быстро набирает высоту, а наша кожа еще не адаптировалась к солнечным лучам. Также высокую температуру не все хорошо переносят. Пока у нас (в Москве и области) здания еще не прогрелись, а завтра они уже прогреются и будут сохранять это тепло, поэтому в городе жара переносится тяжелее, чем за городом. По крайней мере, в парке жара будет легче переноситься», – сказала эксперт. Также она добавила, что настоящее время фиксируется ветер, поэтому накоплений вредных примесей в воздухе не будет.

Ранее россиянам посоветовали, как легче перенести супержару.