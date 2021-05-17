На Международной космической станции сломалась система получения воды

В выходе из строя системы получения воды сообщают специалисты NASA. Отметим, что речь идет об американском агрегате, установленном в модуле Tranquility.

По предварительным данным, причиной поломки могла стать очередная утечка. Пребывающие на станции астронавты уже взялись за ремонт, для чего у них имеются все инструменты и необходимые запчасти. Как пояснили в NASA, никакой опасности для людей нет. Тем более, что временно астронавты смогут использовать воду из российского модуля.

Кстати, общий запас воды на МКС не так уж мал. Его может хватить при рациональном использовании на несколько месяцев. В крайнем случае, этого времени хватит для того, чтобы эвакуировать экипаж, возвратив его на Землю.