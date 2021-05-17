Степанов: Я не писал никаких заявлений об увольнении. Я брал на себя ответственность и слово держу

“Год назад я взял на себя ответственность за всю медицинскую систему в стране, врачей, медиков и пациентов. Боролся за высокие зарплаты, за развитие медицинской отрасли, за жизнь каждого украинца”, – заявил Степанов.

Он подчеркнул, что строил свою работу, прислушиваясь к медикам и их потребностям. По словам министра, весь год эпидемии коронавируса сопровождался “подковерной борьбой” противников изменений, которые вводила его команда.

“Я не писал никаких заявлений об увольнении, так как несу ответственность перед людьми”, – сказал Степанов. В то же время он отметил, что решение по этому поводу будут принимать народные депутаты.

“Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Но события последних дней вынуждают меня высказать свою позицию. Закрывать глаза на то, как руками политических сил с низким рейтингом уничтожается медицинская система и врачей опять пытаются загнать в стойло, я не буду. Убежден, что реформы должны быть реализованы профессионалами и практиками, а не подгоняться под политическую конъюнктуру и выгоду”, – заявил Степанов.

По утверждению министра, его борьба за высокие зарплаты и социальные гарантии для медиков шла вразрез “с идеологией врача-крепостного, который находится в полной зависимости от медицинской бюрократии”.

“Я брал на себя ответственность и обещал пациентам и врачам лучшее будущее. И слово свое держу”, – подытожил Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/965339247572782/

Контекст:

Степанова назначили 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

“Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

28 апреля нардепы от “Голоса” заявили, что нужное количество голосов для внеочередного заседания Рады, где должны рассмотреть отставку Степанова, собрано.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 мая подал в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, Степанов 14 мая отказался писать заявление об увольнении. По данным источников НВ, министр “бегал по правительственному кварталу” и пытался найти союзников, чтобы удержаться на должности.

СМИ писали, что Степанова может заменить его заместитель, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 14 мая подтвердил, что кандидатура Ляшко рассматривается на пост министра.

Сам Ляшко 15 мая говорил, что ему пока некорректно комментировать возможное назначение министром вместо Степанова.

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