Суд признал законным штраф Twitter

Таганский суд Москвы признал законным решение о штрафе компании Twitter в 3,2 млн рублей за неудаление противоправной информации.

«Таганским районным судом ходатайство представителей Twitter оставлено без удовлетворения, а решение мирового судьи участка 422 Таганского района Москвы – без изменения», – цитирует пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук РИА «Новости». В скором времени суд рассмотрит жалобы на два аналогичные протокола на 3,3 и 2,4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, если Twitter после уведомления ведомства не ограничила доступ к запрещенной информации, платформа, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Если правонарушение повторится, штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.

Также в ведомстве отметили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы достигают до 8 миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter удалила 60% запрещенной в РФ информации, до 15 мая ей нужно удалить еще 1 тыс. материалов.

В начале марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. Комментируя решение Роскомнадзора, юрист Александр Журавлев заявил газете ВЗГЛЯД, что давно «сложилась ситуация, при которой Twitter систематически не исполняет требования российского законодательства». Также больше полутора лет данная платформа не оплачивает штрафы.