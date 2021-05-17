 

РПЦ внесла три сайта в список мошеннических

17.05.2021, 14:15, Новости дня
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Сайты, использующие в названиях имена Николая Угодника, Спиридона Тримифунтского и Сергия Радонежского, были включены Синодальным отделом по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в перечень ресурсов, несущих угрозу мошеннических действий в отношении верующих, сообщили в отделе.

«Список дополнен ссылками на ресурсы, использующие имена чтимых святых: nikolapomogi.ru, sergradpomogi.ru, spiridonpomogi.ru. До рассмотрения в предусмотренном законом порядке всех поступающих обвинений в мошенничестве в адрес этих сайтов не представляется возможным их подтвердить или опровергнуть, но Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ предупреждает верующих, что Русская православная церковь не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими через эти сайты записки и пожертвования дойдут до храмов и монастырей, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов», – передает РИА «Новости» сообщение отдела.

В 2020 году Синодальный отдел опубликовал список собирающих пожертвования от верующих ресурсов, которые не имеют официального отношения к РПЦ, хотя некоторые из них без официального согласия используют ее название в доменных именах. Позже в него вносились дополнения. 



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