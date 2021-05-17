 

Компания Casio представила очень дешевые чесы с умными функциями

17.05.2021, 13:08, Новости дня
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Новая модель наручного гаджета Casio G-Shock GBA900 обойдется покупателю всего в 130 американских долларов. По словам разработчиков, более дешевых аналогов невозможно найти на рынке, так как речь идет не о фитнес-браслете, а о часах с умными функциями.

В частности, устройство поддерживает связь со смартфоном по Bluetooth. Набор функций по отслеживанию показателей работы организма достаточно широк. Плюс часы получили хорошо защищенный от влаги и ударов корпус.

Дополнительным преимуществом является возможность автономной работы в течение двух недель. По мнению создателей гаджета, в нем удачно объединены цифровые и аналоговые функции. Но главное – это низкая цена, которая наверняка сделает часы популярными.



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