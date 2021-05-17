Майнеры массово скупают жесткие диски

С тех пор, как стало известно, что добывать криптовалюту Chia можно не с помощью мощных видеокарт, а, используя жесткие диски, спрос на последние существенно вырос. Как сообщают компетентные источники, майнеры скупили диски с общим объемом памяти более 10 миллионов терабайт!

Эксперты агентства Morgan Stanley утверждают, что эта ситуация оказалась очень выгодно для производителей дисков. Кроме того, что они резко увеличили объемы продаж, получив дополнительные доходы, их акции на биржах существенно подорожали.

Так, активы Seagate выросли в цене на 12,4%, а Western Digital – на 8,3%. Интерес к Chia подогревается высокой волатильностью данной криптовалюты. Колебания цен в течение нескольких недель измерялись в сотнях процентов.