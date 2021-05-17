“Неужели 50?”, “Очень красивая и сексуальная!”. Орбакайте накануне юбилея снялась в прозрачной одежде

“Подготовка ко дню рождения вырабатывает антитела”, – написала она и отметила в хештегах “скоро юбилей”.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики отреагировали на пост.

“Неужели 50? Отличная форма, выглядите шикарно”, – написала caprisila.

“Вы очень красивая и сексуальная!” – заявил egor8774.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Гардемарины”, “Любовь-морковь”.

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