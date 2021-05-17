 

“У меня в семье почти ни у кого нет высшего образования”. Никитюк рассказала о реакции родственников на приезд Dzidzio к ее матери

17.05.2021, 12:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Когда вышел на сцену Dzidzio – все стоят. Я думаю: “Сейчас мне после дня рождения скажут, что оливье было плохим и Dzidzio ненастоящий”. Люди реально не поняли”, – рассказала Никитюк.

На уточняющий вопрос Осадчей, почему родственники могли не поверить, что именно Dzidzio выступает на дне рождения ее матери, Никитюк ответила, что гости сперва приняли его за “какого-то хмельницкого артиста-двойника”.

“У меня в семье почти ни у кого нет высшего образования. Люди не были ни в Египте, ни в Турции. Все, что они видели, – это центр Хмельницкого. И тут на день рождения приезжает звезда, поет вживую, дарит маме вот такую охапку тюльпанов. Мама сначала застыла, а потом уже когда он начал с ней танцевать…” – призналась ведущая.

В марте матери Леси Никитюк исполнилось 65 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в 1987 году Хмельницком. окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию. Во время учебы принимала участие в команде КВН “Торнадо Люкс”.

В 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1. 

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / В Одессе мужчина с катаной и заточкой крушил двери соседей – полиция

29.06 / Федеральные власти США получили право возобновить смертные казни

25.06 / Цена поставок российского газа в Китай в апреле снизилась на 10%

03.07 / Рада уволила главу Антимонопольного комитета Терентьева минимальным количеством голосов

19.02 / Лещенко: Никто не собирался вводить санкции против канала “Прямий”. Порошенко совершил фальстарт

01.01 / У берегов Аляски формируется один из самых сильных штормов в Тихом океане за 60 лет

25.08 / Исследователи нашли новый способ обнаружения коронавируса

27.08 / Заместитель госсекретаря США Стивен Биган завершил визит в Москву

08.01 / Sony представляет новые телевизоры с искусственным интеллектом

04.03 / Hill – Москва не оставит без ответа новые антироссийские санкции администрации Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика