“У меня в семье почти ни у кого нет высшего образования”. Никитюк рассказала о реакции родственников на приезд Dzidzio к ее матери

“Когда вышел на сцену Dzidzio – все стоят. Я думаю: “Сейчас мне после дня рождения скажут, что оливье было плохим и Dzidzio ненастоящий”. Люди реально не поняли”, – рассказала Никитюк.

На уточняющий вопрос Осадчей, почему родственники могли не поверить, что именно Dzidzio выступает на дне рождения ее матери, Никитюк ответила, что гости сперва приняли его за “какого-то хмельницкого артиста-двойника”.

“У меня в семье почти ни у кого нет высшего образования. Люди не были ни в Египте, ни в Турции. Все, что они видели, – это центр Хмельницкого. И тут на день рождения приезжает звезда, поет вживую, дарит маме вот такую охапку тюльпанов. Мама сначала застыла, а потом уже когда он начал с ней танцевать…” – призналась ведущая.

В марте матери Леси Никитюк исполнилось 65 лет.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в 1987 году Хмельницком. окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию. Во время учебы принимала участие в команде КВН “Торнадо Люкс”.

В 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

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