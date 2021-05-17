 

В Украине из-за непогоды без электричества остались более ста населенных пунктов

17.05.2021, 12:02, Новости дня
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Порывы ветра и дождь привели к срабатыванию систем автоматической защиты линий электропередачи. Без электричества, в частности, остались 59 пунктов в Днепропетровской области, 27 в Кировоградской, три в Черкасской и два в Житомирской областях.

“К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, – отметили в ГСЧС.

Херсонская облгосадминистрация сообщила в Facebook о полном отключении света в 50 населенных пунктах.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/4363227750356787

“Больше всего в Высокопольском районе – 19 населенных пунктов полностью и четыре частично, Каховский район – 16 полностью и пять частично”, – приведи подробности в местной ОГА. 

Контекст:

Синоптики прогнозировали 17 мая в Украине грозы, а в южных и центральных областях – град и шквальный ветер до 20 м/с.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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