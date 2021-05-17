 

“Только евроатлантический вектор”. Баканов назвал важные направления сотрудничества Украины и США в области безопасности

17.05.2021, 12:02, Новости дня
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“Партнерство с США позволяет более эффективно защищать наше государство. А это очень важно, когда Украине противостоит такой мощный враг, как Россия. И присутствие этой угрозы требует от нас действовать системно и эффективно”, – сказал глава СБУ.

По его словам, стратегия национальной безопасности “определяет для Украины только евроатлантический вектор”, и такое партнерство следует расширять.

“Баканов добавил, что Украина стремится получить статус основного союзника США вне НАТО, а в перспективе – членство в Альянсе. По убеждению главы СБУ, это будет способствовать не только военному сотрудничеству, но и эффективной защите Украины от российской агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма”, – проинформировали в ведомстве.

В числе направлений сотрудничества Украины и США, в которых “особенно заинтересована украинская спецслужба”, Баканов назвал кибербезопасность, противодействие гибридной войне, борьба с терроризмом, профессиональная подготовка сотрудников.

Контекст:

25 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии военной безопасности. Документ предусматривает введение комплексного подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы, связанной с использованием гибридных методов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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