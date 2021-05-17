 

Рекордный рост цен на зерно рискует ударить по карманам потребителей по всему миру

17.05.2021, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рекордный рост цен на зерно, кукурузу и масличные культуры на мировом рынке будет иметь последствия для потребителей, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По мнению экспертов, посетителям супермаркетов придётся смириться с повышением цен на выпечку, мясо и растительное масло. Мировой тренд обусловлен прежде всего экономической рецессий, вызванной ограничениями, связанными с коронавирусом, а также серией неурожаев во многих странах.


Reuters

Эксперты в области аграрной промышленности отмечают «исторические колебания цен» на зерно, кукурузу и масличные культуры, например, рапс. Такая рыночная тенденция, вероятно, будет иметь последствия для потребителей, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Если цены на растительные масла и зерно какое-то время продержатся на таком уровне, то через несколько месяцев это непременно отразится на ценах на продукты в супермаркете», — считает Торстен Тидеманн, глава Ассоциации торговли зерном Гамбургской фондовой биржи.

Цены на сырье, используемое для производства мучных изделий, составляют лишь небольшую долю розничных цен. «Однако из-за повышения цен на кормовые культуры производство мяса, безусловно, станет дороже», — отмечает Тидеманн. Он также считает, что тренд мирового рынка, вероятно, повлияет на потребительские цены на такие продукты, как мука и растительное масло.

В течение некоторого времени Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отмечает рост цен практически на все сельскохозяйственные товары. Дело в том, что, согласно последним данным, индекс продовольственных цен ФАО в апреле 2021 года на 31% превысил показатель за соответствующий период прошлого года. Таким образом, он растёт одиннадцатый месяц подряд и достиг самого высокого значения с 2014 года. Этот рост обусловлен прежде всего значительным повышением цен на масличные культуры: по сравнению с апрелем 2020 года уровень цен вырос вдвое. С точки зрения ФАО, тренд также вызван спросом со стороны производителей биотоплива.

«Долгое время ожидалось, что что-то произойдет с ценами из-за высокой ликвидности, а также частично из-за дефицита, который периодически возникает в экономике из-за ограничений, связанных с коронавирусом», — заявил Тидеманн. После «весьма комфортной рыночной ситуации на рынке зерна и масличных культур, когда спрос примерно равнялся предложению», «несколько неурожаев с сопутствующим сокращением запасов привели к тому, что кое-что пошло наперекосяк».

Кроме того, в регионах с более высокими темпами роста после рецессии из-за коронавируса спрос увеличивается. Тидеманн прогнозирует: «В Бразилии всё идёт к тому, что урожай будет относительно плохим, и тогда, конечно, рынки очень сильно начнут расти».

Тидеманн выразил обеспокоенность тем, что самообеспеченность Германии сельскохозяйственным сырьём значительно снизилась. В предыдущем сельскохозяйственном году чистый экспорт Германии составил около двух миллионов тонн. «И это даже не 5% от общего производства зерна», — отмечает эксперт. В предыдущие годы чистый экспорт составлял «от семи до десяти миллионов тонн».

Гамбургский порт — североевропейский центр сельскохозяйственной торговли. Уже более 150 лет Ассоциация торговли зерном является официальным рупором международной торговли зерном, бобовыми, масличными и кормовыми культурами, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.05 / DT – в Кабуле похоронили погибших во взрывах школьниц

11.05 / В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела со стороны ВСУ

08.08 / Яблочный уксус приводит к снижению уровня инсулина и сахара в крови

22.03 / Серфингистка из Сальвадора умерла от удара молнии во время тренировки

29.03 / Во Львове собираются ужесточить карантин. Власти могут остановить общественный транспорт и закрыть детсады

01.03 / Еще один штат США решил легализовать марихуану, но с 2024 года

01.10 / Навальный опубликовал подборку высказываний российских чиновников о его отравлении

18.01 / Аспиранта МГУ Мифтахова признали виновным в нападении на офис «Единой России»

16.07 / Москва оценила санкции США против газопроводов

28.02 / Общество: Уникальный поход научил подводников новому способу противодействия США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика