Австралийский журналист – будущее — за БРИКС, но в Австралии это признавать отказываются

Страны БРИКС — и, разумеется, в первую очередь Китай — превращаются в главный двигатель мировой экономики, однако австралийские политики не только не желают об этом говорить, но и стараются не упоминать о том, что КНР является крупнейшим торговым партнёром страны, полагает австралийский журналист Стэн Грант. Как пишет Грант на сайте ABC News, Австралия до сих пор цепляется за свою роль «аванпоста Европы в Азии», но мир уже изменился, и будущее — за Китаем и его партнёрами.



Reuters

«Что общего между Китаем, Индией, Индонезией, Россией и Бразилией? — пишет австралийский журналист Стэн Грант в своём материале для сайта ABC News. — За ними будущее — в том числе и нашей страны. И они не принадлежат к Западу».

Как подчёркивает Грант, по данным Международного валютного фонда, на эти пять перечисленных стран до 2024 года будет приходиться больше половины роста мировой экономики. Гигантом среди них, разумеется, является Китай: Поднебесная уже обошла США, став главным двигателем мирового экономического роста — в период между 2013 и 2018 годами её ВВП ежегодно увеличивался на 28%, — а к концу нынешнего десятилетия должна будет опередить Америку, став крупнейшей экономической державой мира, отмечает автор. Что же касается остальных четырёх стран — то есть, Бразилии, России, Индонезии и Индии, — все они называют Китай своим главным торговым партнёром, пишет журналист.

«В МВФ считают, что мировой ВВП не сможет расти, если роста не будет в этих странах. Однако услышали ли мы на этой неделе в докладе главного казначея Австралии о бюджете хоть одно упоминание об этих государствах? Нет. Даже Китай, и тот упомянут не был. А это уже просто неслыханно — ведь КНР и для Австралии является крупнейшим торговым партнёром», — возмущается Грант. Торговый оборот Австралии с Китаем составляет более $90 млрд, что значительно выше, чем с любой другой страной — аналогичный показатель для Японии, второго торгового партнёра страны, составляет лишь $19 млрд, напоминает журналист. На Поднебесную приходится 43% всего австралийского экспорта, и торговля с ней обеспечивает Австралии 45% ВВП одну пятую рабочих мест, перечисляет автор.



«Главный казначей Австралии Джош Фрайденберг в своём докладе подчеркнул, что основная задача нынешнего бюджета — простимулировать экономический рост, увеличить государственные расходы и создать рабочие места. Но как нам действительно выполнить эту задачу, если наши политики даже не могут общаться со своими коллегами из Пекина? Между тем, мы всё чаще слышим о «барабанах войны». Но как же нам добиваться экономического роста и создавать рабочие места, если наш главный казначей в своём докладе о бюджете не может даже прямым текстом упомянуть Китай, а вместо этого намекает на более опасный мир (т.е. на китайскую угрозу), обещая выделить нашим вооружённым силам ещё больше средств?», — рассуждает Грант.



С тем, что мы живём в неспокойное время, «авторитарный Китай» представляет угрозу, а Австралии необходимо поддерживать боеготовность своей армии, не поспоришь, однако австралийские политики в этот «поворотный момент мировой истории» принимают весьма сомнительные решения, сетует автор. По мысли журналиста, Китай — «незаменимый» партнёр, от которого зависит будущее страны, как зависит оно и от отношений с остальными странами, обеспечивающими половину мирового экономического роста, хоть о них в Австралии почти не говорят. «Сейчас не 1992 год, когда только что завершилась холодная война — Америка уже не является ни единственной, ни господствующей мировой державой, и «конца истории» не видно. Мы уже больше не можем заявить, как заявляли тогда западные политики, что Китай оказался «на неправильной стороне истории». История продолжается, а мир меняется», — пишет Грант.



Как отмечает австралийский публицист, международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers в своём докладе «Мир в 2050 году» предсказывала, что в верхнюю десятку стран мира по объёмам экономики войдут, по порядку, Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия, Мексика, Япония, Германия и Великобритания. «Куда же делись западные страны? В докладе на этот вопрос отвечают просто — страны, которые сегодня называют развивающимися, завтра станут экономическими сверхдержавами», — констатирует Грант. Эксперты PwC сравнивают семь крупнейших развивающихся стран мира — или E7 — с «Большой семёркой» (G7), отмечая, что если в 1995 году по совокупному ВВП страны G7 опережали E7 вдвое, а в 2015-м они сравнялись, то к 2040-му преимущество в два раза уже может быть на стороне E7, подчёркивает автор.



«Запад ослабили войны, растущее неравенство, стагнация зарплат, терроризм, экономические кризисы, разрушение демократии и подъём политиков-популистов, — убеждён Грант. — Америку — так называемый лидер свободного мира — стала истерзанной страной, которая перманентно находится в состоянии кризиса». Президент США Джо Байден «красиво говорит» о возвращении Америки и восстановлении союзов, однако в сегодняшнем мире, где резко изменился баланс сил, Вашингтон справляется со своей лидерской ролью плохо, считает автор. Выступая недавно в американском конгрессе, Байден заявил, что «ставить против Америки» — гиблое дело, однако многие страны сейчас делают именно это, а масштабная инфраструктурная инициатива Китая «Один пояс — один путь», охватывающая 70 стран, 65% населения мира и 40% мирового ВВП, представляет собой как раз такую ставку, предупреждает журналист.



В этот поворотный момент истории Австралия оказалась «между молотом и наковальней», ведь она до сих пор служит «аванпостом Европы в Азии», который исторически поддерживает тесные связи с Великобританией и активно сотрудничает с США, уверен Грант. «Такой статус сослужил нам хорошую службу, но тот мир уходит. Геополитические, экономические и военные плиты смещаются, и мир движется вперёд по линиям разлома, которые становятся всё коварнее. А мы говорим не об этом, а о долгах, дефицитах, программе вакцинации и возможных датах для проведения выборов. Журналисты как и прежде пытаются подловить собеседников неудобными вопросами, а политики обменииваются выпадами, стараясь набрать себе политических очков — а тем временем вокруг нас знакомый нам мир уступает место новому, такому, который мы даже до конца не понимаем, и уж точно во всеоружии не встретим», — сокрушается автор.



Китай превратился в мирового «Волан-де-Морта» из романов и фильмов о Гарри Поттере — ведь его «нельзя называть», в заключение пишет Грант. «Но как его ни называй, он навис над нашим будущим и тащит за собой просыпающихся экономических гигантов. И, чтобы продолжить кинематографическую метафору, «назад в будущее» Западу уже не попасть», — подытоживает он.