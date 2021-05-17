В плане вакцинации всего мира США может постичь «моральный провал»

В то время как США преуспели в вакцинации собственного населения, им стоит обратить внимание на прививочную кампанию всего остального мира, однако на данный момент администрация Байдена делает на этом направлении явно недостаточно, пишет The New York Times. По мнению издания, для вакцинации всего мира США стоит сделать ставку на расширение производства прививок как в стране, так и за рубежом, а также настоять на том, чтобы фармацевтические компании охотнее делились технологиями со своими коллегами.



Reuters

Соединённые Штаты уверенно идут к тому, что защитить своё население от коронавируса. Теперь же настало время помочь остальному миру. Выделение огромных ресурсов на производство и распространение вакцин от коронавируса для удовлетворения спроса по всему миру со стороны США станет шагом в лучших американских традициях и поможет Вашингтону в продвижении его геополитических и экономические интересов, пишет The New York Times.

Однако, к сожалению, вместо того, чтобы действовать в русле смелой и комплексной стратегии по скорейшей вакцинации всего мира, администрация Байдена ограничивается тактическими шагами: она пожертвовала миллионы доз нуждающимся странам, дала сигнал, что готова отказаться от ряда патентов, которые могут поспособствовать производству вакцин, а также подтолкнула компании Merck и Johnson & Johnson к наращиванию поставок. Это хорошие шаги, однако их мало. «Поэтому США и остальные самые богатые страны мира столкнулись с серьёзным моральным вызовом», — отмечает газета.

Без значимой коррекции курса и с учётом нехватки финансирования международного механизма COVAX глобальная вакцинация, подобная той, которая проходит в США, может начаться лишь в 2023 году. Подобный разрыв грозит самыми тяжёлыми последствиями: сотни тысяч людей заболеют и умрут от болезни, которую теперь можно побороть с помощью вакцины. По некоторым прогнозам, мировая экономика сократится на триллионы долларов, а десятки миллионов людей скатятся в крайнюю нищету, так как вирус будет главным образом бить по наиболее уязвимым регионам.

По мере нарастания нехватки пищи и снижения продолжительности жизни мир будет всё больше страдать от нестабильности. Колумбия, в частности, уже погрязла в протестах, вызванных экономическими последствиями пандемии, а Индия столкнулась с крупнейшей гуманитарной катастрофой за последнее поколение.

Президент Байден может помочь остальному миру, объявив о том, что США собираются помочь, а также создать ведомство для надзора за наращиванием производства вакцин. Федеральное правительство обладает достаточными полномочиями, чтобы принудить фармацевтические компании к тому, чтобы они приняли участие в этом процессе, а также открыли обмен важнейшей информацией и технологиями. Кроме того, конгресс уже выделил $16 миллиардов на расширение производства, притом что большая часть этих средств не была израсходована. Администрация также может создать комплексы с государственным участием в капитале, которые будут заниматься этой проблемой.

При этом усилия по наращиванию производства в США должны идти рука об руку с кампанией, которая ставит перед собой те же цели в других странах. В обозримом будущем коронавирус никуда не денется. Если же для борьбы с новыми штаммами потребуется ревакцинация и стремительный ответ на местах, то этим гораздо легче будет заниматься при условии, что поставки можно будет получать из того же региона.

Страны с низким и средним уровнем дохода просили, чтобы им дали возможность производить вакцины на их территории. При этом многие из них обладают инфраструктурой, которую можно перепрофилировать под текущие нужды, а также опытом создания других сложных фармацевтических препаратов, что придётся весьма кстати.

Грядущий саммит G7 также предоставляет Байдену прекрасную возможность подтолкнуть другие страны с высоким уровнем дохода к увеличению их вклада в мировую кампанию по вакцинации. При этом было бы неплохо провести глобальную встречу по вопросу вакцин, на которой мировые лидеры и производители прививок получат возможность разработать конкретный план по обмену технологиями и расширению производства для удовлетворения потребностей в препаратах по всей планете.

«Для вакцинации всего мира нужно лидерство и такой уровень международного сотрудничества, который многие люди могут посчитать нереальным. Однако если США сумеют обеспечить подобный уровень лидерства и будут настаивать на таком сотрудничестве, то спасти удастся миллионы жизней, а у мира появится новый образец того, как надо решать некоторые проблемы, которые имеют международный масштаб», — подытоживает The New York Times.