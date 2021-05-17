Предположительно угнанную машину отца Цоя нашли

Автомобиль отца Виктора Цоя, о похищении которого он заявил, нашли на Гражданском проспекте в Петербурге, но вряд ли это был угон, сообщил источник в силовых структурах.

«Автомобиль найден недалеко от места парковки. По предварительной версии, заявивший в полицию об угоне Роберт Максимович мог забыть, где припарковал свой автомобиль», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее, по информации источника, 83-летний Роберт Цой заявил в полицию, что неизвестный угнал у него синий Volkswagen, припаркованный на Гражданском проспекте.