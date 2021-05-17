Запуск обновленных Tesla Model S и Model X Plaid перенесён

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17.05.2021, 10:14, Новости дня
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Выход в продажу обновленных электрокаров Tesla Model X и Model S снова откладывают.

Первая из новинок может поступить к местным дилерам уже через несколько месяцев, тогда как вторая модификация переносится на более поздний срок. В свою очередь, ранее оформленные предварительные заказы снова продлили до октября текущего года для исполнения. Кроме того, в компании указали, что прием новых заявок могут возобновить к началу следующего года.

Поставка автомобилей к первым клиентам состоится не ранее, чем в октябре текущего года. Причина корректировки сроков связана с проблемами по поставкам необходимых комплектующих для выпуска новых электрокаров Tesla Model X и Model S.



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