“Кто бы сомневался”, ” Как такую красавицу можно не любить? Пара века”. Поклонники Тины Кароль комментируют ее заявление об отношениях с Даном Баланом

“Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни, и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise”, – написала она.

“Кто бы сомневался, что она так ответит, в общим все понятно. Расходимся”, – прокомментировали заявление артистки подписчики ее фан-страницы в Instagram.

“Как такую красавицу можно не любить? Пара века”, – написали в комментариях подписчики фан-аккаунта.

“Да это игра! Все. Любви там не было”, – отреагировали поклонники артистки.

Скриншот: tina_karol / Instagram

Контекст:

В девятом и 10-м сезонах Тина Кароль и Дан Балан были тренерами “Голосу країни”. Зрители шоу предполагали, что они состоят в романтических отношениях, а в сети была создана фан-страница пары под названием “ДанТина”.

Артисты вне съемок шоу не комментировали свои отношения и избегали ответов на прямые вопросы.

В мае 2021 года в сети было опубликовано видео выступления Завадюка, во время которого он заявил, что романтические отношения между Тиной Кароль и Даном Баланом были придуманы им ради рейтинга. “История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале “1+1″. Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется”, – заявил тогда Завадюк.

Вскоре после этого он заявил, что не совсем удачно подобрал слова и выразил всего лишь свое видение ситуации, а также извинился перед Даном Баланом и Тиной Кароль. “Я стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на моих глазах во время съемок шоу “Голос страны” и в экранах многомиллионной аудитории телезрителей. И не раз говорил, что замечал симпатию между Тиной и Даном”, – подчеркнул он.

Реагируя на заявление продюсера, Дан Балан 14 мая написал, что между ним и Тиной Кароль действительно во время съемок шоу возникла симпатия, а все остальное “напридумывали люди”.

Дан Балан не афиширует личную жизнь. Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2008 году у пары родился сын Вениамин. Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.

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