У отца Виктора Цоя в Петербурге угнали машину

Отец рок-легенды Виктора Цоя – Роберт сообщил в полицию Петербурга об угоне машины, сообщили СМИ.Volkswagen

Как стало известно «Фонтанке» 17 мая, накануне около восьми вечера в полицию Калининского района обратился 83-летний Роберт Цой. По предварительной информации, он сообщил, что 15 мая в 8 утра не нашел своего синего «Фольксвагена», который в час ночи припарковал у дома на Гражданском проспекте.

Сумму ущерба мужчина оценил в 250 тыс. рублей.

По заявлению проводится проверка.

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