У отца Виктора Цоя в Петербурге угнали машину
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Отец рок-легенды Виктора Цоя – Роберт сообщил в полицию Петербурга об угоне машины, сообщили СМИ.Volkswagen
Как стало известно «Фонтанке» 17 мая, накануне около восьми вечера в полицию Калининского района обратился 83-летний Роберт Цой. По предварительной информации, он сообщил, что 15 мая в 8 утра не нашел своего синего «Фольксвагена», который в час ночи припарковал у дома на Гражданском проспекте.
Сумму ущерба мужчина оценил в 250 тыс. рублей.
По заявлению проводится проверка.
Ранее автоугонщики на севере Москвы угнали Lexus у известного пародиста Игоря Маменко.
Смотреть комментарии → Комментариев нет