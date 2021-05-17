 

На продажу выставили 55-летнюю идеальную «Волгу»

17.05.2021, 8:20, Новости дня
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В Ростовской области выставили на продажу редкий экземпляр ГАЗ-21 «Волга» 1966 года выпуска.

Предложенный экземпляр обладает минимальным пробегом 43 тысячи километров, а заявленный ценник составляет 800 тысяч рублей. Нынешний хозяин ГАЗ-21 «Волга» указал, что транспортное средство находится в безупречном состоянии. Вместе с тем ранее была проведена работа по реставрации с применением продвинутых компонентов, способных законсервировать идеальный вид автомобиля.

Что касается технической «начинки», то под капотом «Волги» установлен 2,5-литровый бензиновый мотор, который выдает 75 л.с. мощности. В свою очередь, советские инженеры оснастили автомобиль задним приводом и механической коробкой передач.



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