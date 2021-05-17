 

Обнародованы сроки выхода пятидверной версии Suzuki Jimny

17.05.2021, 8:20, Новости дня
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Японская компания Suzuki в следующем году представит обновленный пятидверный внедорожник Suzuki Jimny.

Данный автомобиль имеет колесную базу на 30 см длиннее, чем в прошлой генерации. За счет такой особенности задний ряд кресел позволит более комфортно размещаться пассажирам, а также хранить большее количество вещей в багажнике. Под капотом  Jimny установят 1,5-литровый бензиновый двигатель с механической трансмиссией.

Также не исключено, что новинка Jimny впервые получит электрическую модификацию, однако разработчики пока умалчивают детали по этому поводу. Эксперты уверены, что данный автомобиль сможет оказаться еще более востребованным на местном рынке ввиду продвинутых опций и расширенных возможностей.



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