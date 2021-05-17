На тестах был замечен прототип нового суперкара Ferrari

В Сети опубликовали шпионские снимки, на которых можно увидеть прототип нового суперкара от Ferrari.

Данный экземпляр удалось обнаружить в непосредственной близости от завода компании. Предполагается, что под защитной пленкой скрывается новая модель Ferrari SF90 Stradale. Вместе с тем свидетели автомобиля указали, что звук мотора не сходится с тем, чтобы под капотом применили электромотор. Ввиду этого мнения появились предположения относительно выхода автомобиля с гибридной силовой установкой.

Предполагается, что новый SF90 Stradale сможет выступить конкурентом для McLaren Altura, однако пока сравнивать модели рано из-за недостаточной информации по транспортным средствам.