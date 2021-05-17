Ученые раскрыли тайну левитации

Проведя ряд экспериментов, ученые из Колумбийского университета (США) пришли к выводу, что звуковые волны могут привести к левитации любых предметов.

Причина в том, что у этих волн есть небольшая масса. При определенных обстоятельствах (сила звука, направленность волн и пр.) они могут поднимать предметы и переносить их по воздуху.

Ранее было доказано, что при помощи звуковых волн можно переносить энергию. Свое открытие исследователи сделали в процессе изучения землетрясений и связанных з ними звуках. Как поясняют ученые, фактически открыт секрет левитации, которую теперь уже нельзя считать фантастической выдумкой. Проблема только в том, как управлять процессом. Впрочем, со временем и она будет решена, уверены специалисты.