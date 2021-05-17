На дне океана обнаружены внеземные вещества

Во время исследований океанского дна ученые обнаружили изотопы железа и плутония, которые, по их мнению, могут иметь только внеземное происхождение.

Одна из версий состоит в том, что данные изотопы могли попасть на поверхность нашей планеты и опуститься под воды Мирового океана после взрывов сверхновых либо в результате слияние нейтронных звезд.

В результате таких событий в космос выбрасывается огромное количество материи, которая потоками разлетается в разные стороны. Как минимум, дважды за всю историю Земли такие потоки должны были достигать нашей планеты. При этом, речь идет о периоде последних десяти миллионов лет, говорят ученые. Результаты данного исследования опубликованы в журнале Science.