Японские инженеры разрабатывают многоразовую космическую ракету

Стало известно о планах Японии до конца десятилетия создать и запустить в космос первую многоразовую ракету-носитель. Работы ведутся под эгидой министерства науки страны.

По словам специалистов, наличие многоразовой ракеты позволит значительно уменьшить стоимость каждого запуска, количество которых со временем становится все большим.

Так, сейчас японское аэрокосмическое агентство использует ракету типа Н2А, у которой сразу после старта утилизируется первая ступень. Один старт обходится примерно в 92 млн американских долларов. Затраты с новой ракетой типа Н3 станут меньшими. А следующей поколение носителей, над которыми начали работать, станет и вовсе чем-то вроде эконом-класса.