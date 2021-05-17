 

Стало известно о неуклюжих попытках Гейтса приглашать подчиненных на свидания

17.05.2021, 4:06, Новости дня
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Основатель Microsoft Билл Гейтс, пока был женат, создавал некомфортную рабочую среду для женщин, пишут СМИ.

New York Times со ссылкой на источники сообщает, что в 2006 году Гейтс отправил сотруднице Microsoft электронное письмо с приглашением на ужин. При этом он предложил женщине «притвориться, что этого никогда не было», если ей будет «некомфортно». Источник заявил, что женщина так и сделала. 

Гейтс также сообщил сотрудницей благотворительного фонда: «Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?». По словам источника, женщина рассмеялась, чтобы уйти от ответа, передает РИА «Новости».

NYT пишет, что Гейтс был известен «неуклюжими» попытками проявить интерес к женщинам как на работе, так и за ее пределами. При этом, как говорят некоторые из его сотрудников, он не вел себя угрожающе и не оказывал давления на женщин, не ставил им ультиматумов. Однако шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что подобные инциденты создавали некомфортную рабочую среду.

Как пишет со ссылкой на источники Wall Street Journal, совет директоров Microsoft в 2020 году решил, что Гейтс должен покинуть правление из-за отношений с сотрудницей корпорации, которые сочли неподобающими. Сотрудница направила руководству письмо, в котором утверждала, что на протяжении нескольких лет у нее с Гейтсом были сексуальные отношения. В Microsoft заявили, что была получена информация о том, что Гейтс «пытался начать интимные отношения с сотрудницей компании». 

Члены правления были обеспокоены тем, что отношения Гейтса с женщиной были неуместными, и они не хотели, чтобы директором был человек, замешанный в подобной ситуации, на фоне громкого движения MeToo, информирует издание. Представитель Гейтса сообщила, что его решение покинуть правление никак не было связано с этими событиями, Однако она подтвердила, что у Гейтса действительно были отношения «почти 20 лет назад», которые закончились «мирно». Сотрудница попросила, чтобы жена Гейтса прочитала ее письмо. Ознакомилась ли Мелинда Гейтс с письмом неизвестно.



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