 

Депутата МГД задержали и отпустили с несогласованной акции в Москве

17.05.2021, 3:10, Новости дня
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Депутата Мосгордумы Павла Тарасова задержали, а потом отпустили на несогласованной акции у МГУ против закона о просветительской деятельности.

«Да, задержание было фактически когда я попытался остановить грабителя, по факту хищения имущества – микрофон вырвал и начал убегать, а полиция вместо того, чтобы остановить его, почему-то решила задержать меня. Очень странная логика полиции», – сообщил Тарасов РИА «Новости».

Он добавил, что недавно вышел из отдела полиции. На него составили протоколы на задержание и доставление, планируют составить протокол об административном правонарушении из-за участия в несогласованной акции. «Но каких-то обвинений мне не предъявлялось. Весь разговор с полицией, когда я задавал вопросы, а зачем меня сюда привезли, были встречные вопросы, а сами ничего объяснить не могли», – указал парламентарий.

Он добавил, что намерен разбираться в ситуации вместе с юристами.

Отмечается, что у здания МГУ проходит акция ученых и общественных деятелей против закона о просветительской деятельности.

Напомним, в Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром».



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