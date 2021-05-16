США и Дания обеспокоены усилением военного присутствия РФ в Арктике

“Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют озабоченность по поводу увеличения российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защиты критически важной инфраструктуры в регионе”, – говорится в сообщении.

Кроме того, США приветствовали недавнее решение Дании инвестировать $245 млн в оборону Северной Атлантики и Арктики. В заявлении также подчеркивается взаимное обязательство поддерживать Арктику стабильной и безопасной.

“Соединенные Штаты рассматривают Арктический регион как свободный от конфликтов, где страны действуют ответственно и где экономическое развитие и инвестиции происходят стабильно и прозрачно, с уважением к окружающей среде и интересам и культуре коренных народов”, – отметили в Госдепе.

Контекст:

5 апреля телеканал CNN сообщил, что Россия в Арктике испытывает новейшее оружие – ядерные торпеды “Посейдон” 2M39 – и накапливает беспрецедентную военную мощь в регионе.

“Посейдон” 2M39 – российский беспилотный подводный аппарат. Является ядерной торпедой, основная задача которой – доставка боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий ядерного взрыва.

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