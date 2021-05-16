Из-за Медведчука пострадает “Квартал 95”, рынком сбыта которого является Россия – Белковский

Тема была поднята в контексте вопроса, разразиться ли из-за этого “новая российско-украинская война”, учитывая, что Медведчук и президент РФ Владимир Путин – единомышленники в вопросах украинской политики.

“Войны? Нет [не будет]. Владимир Владимирович Путин не введет войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей из-за Виктора Медведчука. Но всяческие дальнейшие экономические санкции возможны, которые затронут интересы некоторых украинских олигархов, все еще являющихся крупными поставщиками разного рода товаров и услуг в Россию. Кстати, между прочим, пострадает студия “Квартал 95″ имени Владимира Александровича Зеленского, для которой Россия является важнейшим рынком сбыта ее продукции”, – сказал Белковский.

Он не исключил, что в России могут, в частности, запретить показ сериала “Папик”, созданного студией “Квартал 95” по заказу украинского телеканала “1+1”.

“Тема чувствительная в Украине. Она обсуждается. В частности, вопросы были заданы супруге Владимира Зеленского Елене. На этой неделе в интервью каналу “1+1” Елена Зеленская говорила, что мы про поставки “Папика” в России ничего не знаем, поскольку продается он шведской фирме Eccho Rights. Дескать, мы продаем шведской фирме, а то, что она вдруг почему-то поставляет в Россию, – этого мы не знаем. Знаем, конечно, – сериал-то русскоязычный, для российского рынка”, – объяснил политолог.

Он считает, что проблемы могут возникнуть и с недвижимостью в оккупированном Крыму “многих представителей” окружения Зеленского и самого украинского президента.

“Есть недвижимость в Крыму, за которую регулярно оплачиваются услуги ЖКХ. То есть это активная недвижимость, от которой никто не торопится избавляться. И вообще, когда задаешь такого типа вопросы украинским элитариям, они говорят: “Ну а что? Я бы еще немножко шил”. Конечно, Россия – страна-агрессор, и с ней дел иметь нельзя, и Виктор Медведчук, как представитель интересов России, должен быть всячески законопачен. Но это не повод отказываться от бизнес-интересов в России. Война войной, а доходы по расписанию. И здесь, конечно, Владимир Владимирович Путин кого-нибудь да прищучит, включая самого президента Зеленского. Причем в значительной мере с особым цинизмом”, – отметил Белковский.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук считает дело политически мотивированным.

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